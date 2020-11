Mario Lisa, il Salgari della pittura

L’associazione Gli Amici dell’Arte-Pianezza propone la mostra antologica di pittura “Mario Lisa pagine di un diario”, visibile fino al 22 novembre a Villa Casalegno (piazza Cavour). «Mario Lisa è un grande pittore piemontese per il quale vita vissuta e vita ritratta si identificano in toto, diventando così l’uno il complemento e il completamento dell’altra - dicono gli organizzatori - La mostra con le sue 110 opere esposte, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, è un’occasione unica per poter ammirare in un solo luogo diversi esempi di ogni tipologia di espressione di Lisa: ritratti, paesaggi, nature morte, disegni. Chi desidera visitarla deve affrettarsi prima che venga chiusa per eventuali nuove misure anti covid più restrittive»...

Su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!