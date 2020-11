I deserti immaginari di Luca Morino

Sarà la musica di Luca Morino la protagonista del quarto appuntamento, in live streaming, di “Solo in teatro”, il progetto per il teatro scritto dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi e prodotto e sostenuto dalla Fondazione Cirko Vertigo per la stagione teatrale 2020-2021, una stagione appositamente progettata e scritta durante il lockdown della scorsa primavera per fronteggiare eventuali e intermittenti chiusure dei teatri a causa dell’epidemia di coronavirus. Sabato 14 novembre alle 21 dal teatro Cafè Muller andrà in scena in live streaming sulla piattaforma Nice, Luca Morino, fondatore e leader del gruppo dei Mau Mau, con il concerto “Dewest-Deserti immaginari per lupi solitari”...

Su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020

