L’unicorno orfano di Chiara Bersani: il mito danza in rete

Ultimo appuntamento con “Interplay diffuso 20/20”, anche questo trasferito sul web, come era già avvenuto con l’innovativo format della prima parte di questa edizione del festival lo scorso maggio. L’inevitabile decisione, alla luce dell’ultimo Dpcm e del lockdown imposto alla Regione, è stata presa dal festival diretto da Natalìa Casorati che ha dovuto reinventarsi ancora una volta. Questa sera alle 21 è di scena Chiara Bersani con la prima regionale di “Seeking Unicorns”, Premio Ubu 2019 come Miglior Performer Under 35 e Primo Premio 2019 per la categoria danza al Total Theatre Awards. L’ingresso per gli spettacoli virtuali di questo scorcio di Interplay Diffuso è gratuito, ma limitato a 40 spettatori per serata. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una mail a interplayprenotazioni@mosaicodanza.it. Info associazione Mosaico Danza, www.mosaicodanza.it, 011/ 6612401...

Su Luna Nuova di venerdì 27 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!