Il teatro è ‘onLive’: Piemonte dal Vivo va alla riscossa

Piemonte dal Vivo lancia “onLive”, progetto per connettere artisti e pubblici: un «ricco palinsesto di contenuti originali, visibili gratuitamente sul sito di Piemonte dal Vivo: dal 27 novembre nasce onLive la sfida digitale accolta dalla Fondazione, per provare ad abbattere il confine fra onsite e online, superando il distanziamento imposto dallo schermo del computer e per continuare a programmare in questo periodo difficile. Un palinsesto digitale pensato dallo staff della Fondazione, insieme agli artisti, con contenuti originali, proposte multidisciplinari, progetti speciali, fruibili a casa propria in prima visione e on demand, attento ai bisogni della comunità di spettatori», spiegano dalla fondazione delle arti performative della Regione.

Tra i protagonisti, Maddalena Crippa, Moni Ovadia, Giuseppe Cederna, David Riondino, Dario Vergassola, Corrado d’Elia, Tullio Solenghi, Antonio Valentino, Mirko Bertolino, Trio Debussy, Giulio Franchi, Giorgia Lenzo, Matteo Gorrea, Eleonora Minerva, Francesco Vernero, Lucia Sacerdoni, Tommaso Santini, Clarissa Marino, Paolo Faroni, Fabrizio Fusaro, Nues, Otonn, Pietra Tonale, Cabiria Teatro, Adriano Antonucci, Lorenzo Bartoli, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi, Elio Germano, Omar Rashid, Amina Amici, Miriam Cinieri, Simone Zambelli, Damien Camunez, Silvia Battaglio, Gabriel Beddoes.

Tutto sul siro www.piemontedalvivo.it/onlive...

