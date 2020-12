Il teatro viene cinque volte da te

Lo spettacolo deve continuare. E se i teatri sono chiusi per cause di forza maggiore, gli autori, gli attori i registi e le maestranze non si arrendono e portano il teatro a casa del pubblico, grazie alle nuove tecnologie.

È il caso di “A teatro da te”, una nuova rassegna che vede alleati il teatro Concordia di Venaria, l’associazione Mulino ad Arte di Piossasco e l’associazione Ars Creazione e Spettacolo di Mantova. Propongono una rassegna di cinque performance riallestite per l’occasione negli spazi teatrali di riferimento, ripresi in video e trasmessi in streaming.

Si parte sabato 5 dicembre alle 21 con “Cyrano” della compagnia Crab Teatro, a cura dell’associazione Mulino ad Arte di Piossasco.

Sabato 12 dicembre alle 21 sarà in scena “Letizia va alla guerra” a cura dell’Associazione Ars Creazione e Spettacolo di Mantova.

Sabato 19 dicembre alle 21 il teatro Concordia proporrà la commedia gialla e con un tocco di black comedy “Delitto imperfetto” della compagnia Onda Larsen.

Domenica 27 dicembre alle 16, la rassegna prosegue con uno spettacolo della compagnia Tedacà dedicato ai più piccoli e alla famiglie “Servizio favole Christmas” a cura del teatro Concordia.

Lo spettacolo finale della rassegna si terrà sabato 2 gennaio alle 21 con “Astor Piazzolla Tribute” a cura dell’associazione Mulino ad Arte.

Il costo base è di 10 euro, ma sono disponibili i biglietti da spettatore-sostenitore “Spettacolare” da 15 euro o 20 euro. Info e aggiornamenti sui siti www.teatrodellaconcordia.it, www.mulinoadarte.com, www.arscreazione.it e sui relativi account social.

Su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020

