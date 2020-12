‘Ipuntidanza’ nel salotto di casa

Torna con una nuova programmazione “#Ipuntihome”, il progetto totalmente virtuale nato la scorsa primavera in occasione del lockdown del mese di marzo e concepito dal direttore artistico della Compagnia EgriBiancoDanza Raphael Bianco in tempi brevissimi, come temporanea sostituzione alla tradizionale stagione “Ipuntidanza”.

«L’urgenza di testimoniare attraverso la nostra arte il cambiamento epocale della nostra società, la sua ambiguità e le sue infinite declinazioni porta il nostro sguardo a chiederci come l’arte coreutica possa sopravvivere continuando ad alimentare le nostre fantasie, le nostre relazioni e come, nonostante tutto, continui ad essere una preziosa risorsa per accrescere ogni singolo individuo - dice Raphael Bianco - Per questo motivo la seconda edizione dei “#Ipuntihome” viene arricchita da una nuova dinamicità digitale sviluppandosi su più canali di fruizione e affrontando tematiche di vario genere. Particolare attenzione è riservata al pubblico che questa volta sarà parte attiva del progetto grazie ad una serie di strumenti come sondaggi, incontri online o opere interattive».

La nuova programmazione dei “#Ipuntihome” sarà quindi suddivisa in più sezioni, ognuna delle quali fa riferimento a particolari temi o espressioni artistiche che caratterizzano l’attività della Fondazione Egri, che però in questa precisa occasione, attraverso l’utilizzo dei canali digitali, potranno essere analizzati con uno sguardo ancora più attento, non solo da parte degli artisti ma anche del pubblico. Info www.egridanza.com/ipuntihomesecondaedizione...

Su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020

