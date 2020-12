Il mondo in divenire della Cabassi

Ultimo appuntamento del 2020 per “Solo in teatro”, la stagione teatrale ideata da Caterina Mochi Sismondi e prodotta e sostenuta da Fondazione Cirko Vertigo. Sabato 12 dicembre alle 21 dal palco del Cafè Muller di andrà in scena Nicoletta Cabassi con “In divenire/In becoming”, un «assolo danzato che nasce in uno dei periodi più bui per tutto il mondo del teatro e delle arti performative, ma che attinge al passato per trarne forza e continuare a mutare, evolversi, crescere e trasformarsi», spiegano da Cirko Vertigo.

lo spettacolo sarà visibile registrandosi su Niceplatform al costo di 3,50 euro per il singolo biglietto ma è anche possibile scegliere le formule “Pacchetto” o “Abbonamento”, con le quali vedere anche altri spettacoli in cartellone, o ancora sostenere il progetto con una donazione, che consente una fruizione libera per un intero anno a tutti i contenuti...

