Il delitto imperfetto di Onda Larsen

La rassegna “A teatro da te” curata da Mulino ad Arte di Piossasco, Teatro della Concordia di Venaria e Ars Creazione e Spettacolo di Mantova sabato 19 dicembre alle 21 propone “Delitto imperfetto”, in scena via streaming dal palco di Venaria con la compagnia Onda Larsen. Scritta da Claudio Insegno, per la regia di Andrea Borini, la commedia, già proposta in teatri di tutta Italia. Obiettivo specifico dell’appuntamento è regalare, in tempi di chiusura dei teatri, qualcosa di frizzante e divertente, che faccia però anche riflettere. Il biglietto costa 10 euro. Lo spettatore ha però la possibilità di pagarne 15 o 20 non solo perché, magari, lo spettacolo si guarda in famiglia, in più persone, ma perché così, simbolicamente, si sostiene il teatro, duramente provato dalla chiusura di questi mesi. L’acquisto potrà essere fatto anche nei giorni precedenti: il link dello spettacolo si attiva poi il giorno dello spettacolo...

Su Luna Nuova di venerdì 18 dicembre 2020

