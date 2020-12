‘Scene’ va sulla piattaforma onLive: danza, musica e prosa in streaming

La reazione del mondo delle arti alle costrizioni rese necessarie dall’emergenza sanitaria, è stata rapida e orientata alla speranza, alla tenace volontà di proseguire il proprio lavoro, sebbene con strumenti diversi da quelli tradizionali e a distanza.

“Creiamo per restare” è il motto dei player di “Scene”, cartellone multidisciplinare che unisce realtà di Rivoli, Avigliana e Collegno. «Scene non rinuncia al contatto con il suo pubblico, e trasforma alcuni degli spettacoli destinati al cartellone 2020-21 in prodotti teatrali, permanenti e fruibili al di là del teatro stesso come luogo fisico - dicono gli organizzatori - Al contempo vuole sottolineare una continuità di prospettive, progettualità, visioni che legano in un’unica realtà l’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas, il Teatro Fassino di Avigliana gestito da Revejo e Comune e il Balletto Teatro di Torino».

La rassegna “Scene” lunedì 21 dicembre alle 21 sul suo canale YouTube e nel palinsesto “onLive” visibile dal sito di Piemonte dal Vivo, propone “Al Momento. Schraffur” realizzato dal Balletto Teatro di Torino e dalla rassegna “Rivolimusica” dell’Istituto Musicale Città di Rivoli...

Su Luna Nuova di venerdì 18 dicembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!