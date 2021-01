Il Castello di Rivoli tra Caravaggio e Bonito Oliva

Ancora non si sa quello che si potrà fare con il nuovo Dpcm dal 15 gennaio, ma al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea si portano aventi con il lavoro e gettano le basi del programma espositivo 2021.

Con la riapertura al pubblico proseguirà la mostra “Giulio Paolini. Le Chef-d’oeuvre inconnu”, visibile fino al 28 marzo. Poi a metà marzo saranno inaugurate le mostre “Espressioni. La proposizione” e “Anne Imhof. Sex”, che resteranno aperte fino al 7 novembre. In particolare, e compatibilmente con la situazione sanitaria, è prevista per il 20 e 21 marzo prossimi la grande performance di Anne Imhof in relazione al “Narciso” di Caravaggio che sarà allestito nell’ambito della mostra.

Originariamente parte del programma 2020, il 17 maggio è prevista l’inaugurazione della grande mostra “Abo Theatron. L’arte o la vita” organizzata dal Castello di Rivoli Research Institute in collaborazione con il Dipartimento Curatoriale dedicata al critico d’arte Achille Bonito Oliva, che ha donato il proprio Archivio al Crri. La mostra ha come sponsor principale Gucci e resterà aperta fino all’autunno, compreso il periodo di “Artissima”. Info www.castellodirivoli.org.





Su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!