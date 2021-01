Il grande viaggio nella commedia dell’arte di Allegri

La stagione “Solo in teatro” prodotta dalla Fondazione Cirko Vertigo con la direzione artistica di Caterina Mochi Sismondi, riparte sabato 16 gennaio alle 21 dal palco del teatro Cafè Müller di Torino, con la commedia dell’arte, protagonista Eugenio Allegri ne “Il grande viaggio nella commedia dell’arte”. Lo spettacolo è visibile in live streaming su www.niceplatform.eu.

L’attore piemontese porterà in scena un excursus storico drammatizzato sulle origini e sullo sviluppo del teatro comico, inframmezzato da testi, scene e pantomime.

Lo spettacolo sarà visibile registrandosi su Niceplatform al costo di 3,50 euro per il singolo biglietto ma è anche possibile scegliere le formule Pacchetto o Abbonamento, con le quali vedere anche altri spettacoli in cartellone, o ancora sostenere il progetto con una donazione, che consente una fruizione libera per un intero anno a tutti i contenuti. Info www.cirkovertigo.com.

Su Luna Nuova di venerdì 15 gennaio 2021

