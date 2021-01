La rassegna “Scene” prosegue domenica 24 gennaio alle 19 sul canale omonimo di YouTube (shorturl.at/bcBI2) con lo spettacolo “Le cose che succedono di notte”, canzoni e musiche di Debora Petrina (voce, tastiere e chitarra) e racconti e rime di Tiziano Scarpa.

Quando la musicalità della parola vibrante incontra una sapiente poliritmia dei suoni possono nascere unioni preziose, dove lingua e note si accordano in un racconto compiuto e affascinante che cattura i sensi producendo dimensioni poetiche di rara bellezza. È quanto accade in “Le cose che succedono di notte”, spettacolo previsto in cartellone per la stagione “Scene” 2020-21 e diventato docufilm del palinsesto online.

La Stagione “Scene” è realizzata con il maggior sostegno della Fondazione Compagnia di S.Paolo nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “PerformingArts”. Con “Scene” l’Istituto Musicale Città di Rivoli G.Balmas in partenariato con il Teatro Fassino di Avigliana, l’Associazione Revejo e Balletto Teatro di Torino è entrato a far parte di “Performing +”, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Info www.stagionescene.it.

Su Luna Nuova di venerdì 22 gennaio 2021