Ritratti dall’inferno: la storia di Brasse. Il fotografo-prigioniero di Auschwitz

Dopo il successo del Natale in musica per la Sacra di S.Michele, il collettivo Borgatta’s Factory è al lavoro su un nuovo progetto per commemorare le vittime dell’Olocausto a 76 anni dalla liberazione da parte delle truppe sovietiche del Campo di Concentramento di Auschwitz. In occasione del Giorno della Memoria, martedì 26 gennaio a partire dalle 21 sarà presentato il cortometraggio “Wilhelm Brasse: il fotografo di Auschwitz”, di e con Alberto Borgatta, con la regia di Luca Borgatta e la produzione musicale di Silvano Borgatta. Il lavoro della Borgatta’s Factory è incentrato sulla figura, di Wilhelm Brasse, il fotografo polacco incaricato tra il 1940 e il 1945 di immortalare i prigionieri deportati al campo di Auschwitz. Evento visibile con la première sul canale YouTube “AB.Fabbrica Creativa”...

Su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021

