Il Ricetto per l’Arte riapre al pubblico con ‘I suprematisti russi’

Anche il Ricetto per l’Arte di borgata S.Mauro ad Almese torna fruibile grazie al passaggio alla “zona gialla”. Le proposte in corso sono le mostre “Il filo dell’arte-I suprematisti russi” e “La narrazione del Natale”, a cui si affianca “Terzo Paradiso - Nel blu dipinto di blu”, in collaborazione con il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e Rete Ambasciatori Terzo Paradiso Cittadellarte Fondazione Pistoletto. Mostre visibili dal 1° al 14, mercoledì dalle 9,30 alle 12,30; lunedì, martedì, giovedì e venerdì su prenotazione. Info 328/ 9161589 o cumale.ass@gmail.com.

Su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!