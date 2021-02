Tea time concerto: giovani e ‘senatori’ in diretta dalla rete

Torna la rassegna “Tea time concerto” organizzata dall’associazione Sandro Fuga per il 19° anno consecutio. Manco a dirlo, sarà una edizione a distanza, online. Si parte venerdì 12 febbraio alle 21,15 con protagonista del primo appuntamento il NuvoleIncanto Trio, ovvero Fabrizio Cotto (voce e chitarra), Livia Hagiu (violino) e Alex Jorio (percussioni). I tre musicisti di casa ad Avigliana, proporranno il concerto “De Andrè e altri suonatori”, nel quale verranno eseguite alcune delle più significative canzoni di storici cantautori italiani.

Per assistere ai concerti basterà accedere da YouTube al canale “Associazione Sandro Fuga”, iscriversi (gratuitamente), connettersi nei giorni indicati pochi minuti prima dell’inizio di ogni concerto, per godersi un momento di ottima musica nella propria poltrona di casa. Info 348/ 4112393, 335/ 6028446 o effeci@sandrofuga.it. La rassegna “Tea time concerto” è organizzata dall’associazione Sandro Fuga con il contributo del Comune di Avigliana, della Fondazione Crt, in collaborazione con l’associazione Contrattempo e con il sostegno dell’azienda Unico di Rivalta...

Su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021

