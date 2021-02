Martina e Milo cantano per i Miky Boys

L’associazione Maki in collaborazione con l’Ufficio giovani della Città, martedì 16 febbraio dalle 21,30 propone “Makisuona… a Rivoli”, un concerto in streaming dal Centro Giovani Turati. Durante il concerto sarà promossa la raccolta fondi per la associazione Miky Boys. Si esibiranno Martina Beltrami e Milo, che saranno i giovani protagonisti musicali di questo appuntamento che vuole portare un po’ di musica nelle case di tutti noi; ma prevede anche un intervento sociale da parte della mamma di Miky, Maria Catrambone Raso, che racconterà come e perché nasce l’associazione contro il bullismo; i Miky Boys; e un intervento della scrittrice e psicologa Giuseppina Filieri che presenterà il libro “Miky, il principe pasticciere” che racconta la breve vita del giovane Miky. Il concerto sarà trasmesso in diretta Facebook sui profili dell’associazione Maki e della Città di Rivoli...

Su Luna Nuova di martedì 16 febbraio 2021

