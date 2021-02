Herlitzka e Tabucchi: parole eterne

Roberto Herlitzka e Antonio Tabucchi. Un grande attore e u grande autore. Bastano i due nomi a far venire l’acquolina in bocca a chi ama teatro e letteratura. Un appetito che potrà essere appagato sabato 20 febbraio alle 21 sulla piattaforma www.niceplatform.eu di Fondazione Cirko Vertigo, che ospita lo streaming di “Donna di Porto Pim”, allestito dalla compagnia Diritto e Rovescio, un reading e concerto tratto dall’omonimo romanzo di Tabucchi.

Lo spettacolo della compagnia Diritto e Rovescio, così come quelli della stagione “Solo in teatro”, sarà visibile, previa registrazione gratuita sul sito, al costo di 3,50 euro per il singolo biglietto ma è anche possibile scegliere le formule Pacchetto o Abbonamento, con le quali vedere anche altri spettacoli in cartellone. Info www.cirkovertigo.com.

Su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021

