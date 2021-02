Segnali d’allarme: Elio Germano in realtà virtuale

Elio Germano oggi porta il progetto “Segnale d’allarme-La mia battaglia Vr” anche in valle Susa. Si tratta della trasposizione in un film in realtà virtuale de “La mia battaglia”, testo scritto da Elio Germano e Chiara Lagani, interpretato dallo stesso Germano, che ne ha curato la regia insieme a Omar Rashid, è al contempo teatro, cinema ed esperienza in realtà virtuale.

Mentre i teatri sono chiusi, Elio Germano con uno dei primi esperimenti mondiali di teatro in realtà virtuale arriva direttamente nelle case degli spettatori: occhiali immersivi e cuffie, per una visione a 360 gradi dello spettacolo direttamente da casa. È possibile ritirare i visori con lo spettacolo di Elio Germano presso la libreria Città del sole di Bussoleno venerdì 26 febbraio.

Venerdì 26 febbraio, grazie alle competenze messe in campo da Piemonte dal Vivo e alla collaborazione con il Valsusa FilmFest e la libreria La città del sole di Bussoleno, i cittadini della valle possono assistere ad un’opera di elevato profilo culturale direttamente da casa tramite degli speciali visori.

Il ritiro e la consegna dei visori, sanificati con raggi ultravioletti, avvengono in massima sicurezza e secondo tutti i protocolli di sanificazione. Dopo l’uso, i visori devono essere riconsegnati e, previa adeguata sanificazione, saranno pronti per raggiungere le case di altri spettatori.

Il progetto è partito da Torino per poi diffondersi nelle settimane successive in diversi comuni del Piemonte, nell’ambito del nuovo progetto digitale “onLive”, immaginato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo per provare ad abbattere il confine fra onsite e online, superando il distanziamento imposto dallo schermo del computer e per continuare a programmare in questo periodo difficile (www.piemontedalvivo.it/onlive).

Il noleggio del visore con spettacolo ha un costo di 10 euro ed è necessario avere con sé copia di un documento di riconoscimento. Per prenotarlo è necessario scrivere a segreteriavalsusafilmfest@gmail.com

Il ritiro e la consegna avvengono presso la libreria La Città del Sole (via Walter Fontan 4, Bussoleno, venerdì e sabato 9-12,30 e 16-19. Per ulteriori info 335/ 5316492). Il visore va riconsegnato in modo tassativo entro il giorno successivo presso la libreria.

Su Luna Nuova di venerdì 26 febbraio 2021

