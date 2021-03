I sei maestri del ‘solo coreografico’

Solocoreografico, il festival dedicato alla composizione coreografica d’assolo ideato dal coreografo Raffaele Irace, con edizione 2021 approda al Teatro Café Müller di Torino di Fondazione Cirko Vertigo e alla piattaforma digitale www.niceplatform.eu.

Il festival si apre venerdì 5 marzo con “Solocoreografico Film Night”, evento visibile gratuitamente in streaming su www.niceplatform.eu, dedicato alla video-danza, che presenta una selezione di cortometraggi aventi come tema l’assolo danzato. Questa sezione del festival è curata in collaborazione con Associazione Coorpi.

Sabato 6 marzo invece ha luogo la sezione performativa dal vivo, momento centrale del festival, in cui negli spazi del Teatro Café Müller, verranno presentate per “Solocoreografico-Solo Dance Festival”, sei opere coreografiche di altrettanti artisti residenti e attivi sul territorio nazionale, selezionati tramite bando o invitati direttamente al festival. I loro soli coreografici, cui si aggiunge il solo di un artista ospite, saranno trasmessi in live streaming a pagamento sempre su niceplatform.eu (costo del singolo ticket 3,50 euro)...

Su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021

