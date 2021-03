"Girl": la rivoluzione musicale dei Beatles raccontata da Giancursi e Dente

Prosegue “Be-tales”, il “Grande racconto sui beatles” che il rivolese Gigi Giancursi offre al pubblico dalle frequenze di Radio Beckwith Evangelica. Protagonista della puntata di oggi, venerdì 12 marzo alle 20, è la canzone “Girl”, che verrà sviscerata con un ospite speciale: il cantautore torinese Dente.

«“Girl” è una della canzoni più conosciute dei Beatles. L’invocazione a una ragazza con relativo sospiro, la dolcezza struggente della melodia, la musica che travalica i confini inglesi e ci porta nel bacino del mediterraneo con reminiscenze del sirtaki conosciuto grazie al tema di “Zorba il Greco” - racconta ai microfoni Giancursi, che della trasmissione è autore e conduttore - Un brano di un’originalità sconvolgente, minimale, che vede un Lennon particolarmente ispirato, buttato giù in meno di due take a completamento dell’album “Rubber Soul”».

Con “Girl”, il brano in esame nella puntata odierna «compiere uno stravolgimento di prospettiva, portando a galla nell'oceano delle immagini, un simbolo inedito del quale fino ad oggi non si era mai discusso - prosegue l’autore - “Girl” parla di un amore controverso, ma racconta anche, sottovoce, di segni depositati nel brano al momento della sua stesura, di significati che vanno oltre la canzone stessa, di indizi, come spesso accade nella musica e in particolare nella tradizione dei Beatles, da cogliere e interpretare».

«“Girl” è una bomba atomica completamente innescata e sotto le orecchie di tutti, ma nessuno ha mai letto il vero significato», puntualizza Giancursi.

Tra una colonna sonora segnata da Mikīs Theodōrakīs, Edoardo Bennato, Sandra, Norman Greenbaum, Trio Lescano e la consueta cover a sorpresa, troviamo ospite della puntata il cantautore e musicista italiano Dente (giunto al suo settimo disco, “Dente”, uscito a marzo del 2020), che si inserisce nel tema della scoperta e riscoperta dei significati all’interno delle canzoni raccontando la sua personale poetica della “sottotraccia” nella musica, nonché del suo rapporto con i Beatles.

Prossimi ospiti in programma Amalia Dell'Osso (giornalista musicale, Lost Highways) Federico Sirianni, Patrizia Di Malta (ex Gruppo Italiano).

