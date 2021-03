La "Zona rosa" di Cristiana Maffucci: ridere al tempo della pandemia

Ridere per dimenticare la pandemia. Anzi no, ridere con e della pandemia. Un modo per esorcizzare il difficile momento che stiamo vivendo. Lo propone Cristiana Maffucci, geniale comica autrice di “Zona rosa”, in diretta streaming dal Cap10100 di Torino domenica 21 marzo alle 21,30 sul sito www.eddaistreaming.com (biglietto 7,99 euro).

Il pubblico televisivo ricorda Cristiana Maffucci per l’exploit ottenuto a “Italia’s Got Talent” nel 2017, a cui sono seguite oltre 10 milioni di visualizzazioni sul web. 46enne, torinese, è stata la prima donna a dichiarare pubblicamente di «essere innamorata di se stessa». È l’ennesimo riconoscimento, già affermatasi in concorsi prestigiosi come il Premio Alberto Sordi del 2011 e il Premio Walter Chiari del 2012. È stata anche una delle vincitrici, applauditissima, del concorso per cabarettisti “Kettiridi”, organizzato tra Avigliana e Giaveno una decina d’anni fa da Loredana Zobboli e Andrea Trotti. Nel suo curriculum ci sono teatro, tv (“Metropolis” su Sky), cinema (nel 2008, nel film “Giallo” di Dario Argento) e soprattutto, tanto cabaret di qualità. È direttrice e insegnante dell’Accademia del Comico di Torino ed è tra gli artisti di punta del Cab 41.

«Ci sono voluti 46 anni di vita, 20 di psicoanalisi, 17 di matrimonio e una pandemia per realizzare “Zona rosa”, uno spettacolo che lancia un messaggio di speranza: se sono sopravvissuta alla mia infanzia, alla mia adolescenza, a un divorzio e a me, sopravvivrò anche sta pandemia, come? Scopritelo il 21 marzo», invita.

Lo spettacolo è scritto dalla Maffucci stesa, regia di Davide D'Urso, suono Matteo Valzolgher, operatore video Camilla Montanari. Produzione Eddai Creation.