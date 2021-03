La ‘Casa del circo’ accoglie undici progetti giovani

Sono ben undici compagnie di giovani artisti ospitate nei vari spazi della Fondazione Cirko Vertigo nell’arco del anno 2021 nell’ambito del progetto “Casa del circo contemporaneo”. Quattro restituiranno al pubblico il frutto del loro lavoro durante il festival “Sul filo del circo” del prossimo luglio, mentre tre degli artisti selezionati porteranno in scena il loro personale spettacolo per la stagione “Solo in teatro”, ideata e diretta da Caterina Mochi Sismondi e visibile su www.niceplatform.eu.

«Non abbiamo dubitato un singolo istante circa il sostegno necessario per i giovani artisti - afferma Paolo Stratta, direttore di Fondazione Cirko Vertigo - Il 2020 è stato l’anno del sostegno ai nostri lavoratori, il 2021 rilanciamo con il sostegno agli artisti, certi che questo sia un investimento sul futuro che porterà grandi frutti. Questo è il momento della semina e dell’investimento sui giovani».

Cirko Vertigo nonostante la grande incertezza che il settore artistico sta vivendo in questo momento storico, si fa nuovamente promotrice e sostenitrice dei giovani talenti ospitati al parco culturale Le Serre e al teatro Perempruner di Grugliasco, e teatro Cafè Müller di Torino...

Su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!