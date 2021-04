Atropina Clan, il nuovo singolo dedicato all'Acad

“Polizia”. È il titolo del terzo singolo degli Atropina Clan estratto dall’album “Essere umani”, pubblicato dagli Atropina Clan ad aprile del 2019 con Fms Records in occasione dei vent'anni di carriera. Il brano è dedicato all’Associazione Contro gli Abusi in Divisa (Acad), che ne ospita lo streaming sul proprio sito e sulla propria pagina Facebook.

“Polizia” è un brano di denuncia, scritto in prima persona, raccogliendo l'esperienza di lotta vissuta in valle di Susa nelle tante manifestazioni No Tav a cui hanno costantemente partecipato i componenti della band. «Racconta che nonostante tutto, nonostante le botte, gli abusi, la repressione, l’ingiustizia i valsusini sono ancora in prima linea. Continueranno a difendere la loro terra, a manifestare per quello in cui credono, ed a combattere e denunciare ogni abuso subìto, visto, ascoltato», dicono dalla band.

Il video diretto da Andrea Pia, si apre con una carrellata di notizie, prese da varie testate giornalistiche, che trattano i più noti casi di “mala polizia”, da Cucchi ad Aldrovandi fino ad arrivare al massacro della Diaz durante il G8 di Genova 2001. «Abbiamo scelto di far uscire il video in anteprima con Acad per l'amicizia che ci lega con tante e tanti dei loro attivisti, ma soprattutto perché il lavoro che svolgono è di vitale importanza per far si che molti soprusi e abusi non rimangano nell'ombra».

Gli Atropina Clan sono una punk rock band Antifa valsusina, si sono formati nel lontano 1998 e si sono sciolti esattamente dieci anni più tardi, dopo aver suonato in oltre 300 concerti in tutto il nord Italia, in due dischi autoprodotti: “Niente tecnologia... ma cantina, vino e concerti” nel 2001 e “Allergia” nel 2004 oltre alla partecipazione in diverse compilations.

Da sempre legati alla lotta No Tav, si sentono uniti a tutte le battaglie per la difesa dei diritti umani. Hanno sempre saputo trattare con irriverenza ed ironia ogni tema sviluppato nelle loro canzoni. La totale indipendenza da etichette e stereotipi ha dato un forte carattere al loro modo di intendere il punk, rendendo memorabile ogni loro live in qualsiasi posto dove li facessero suonare.

Nella loro carriera hanno condiviso il palco con Punkreas, Subsonica, 99 Posse, Statuto, Yo Yo Mundi, Marta Sui Tubi, Lou Dalfin, Offlaga Discopax, Perturbazione, Egin e tanti altri ancora.

Dal 2010 danno vita al Live For Life, concerto di beneficenza in favore di Airc (ricerca sul cancro) che si svolge una volta all'anno in valle di Susa.

Nel febbraio del 2017 si “riuniscono” ufficialmente comunicando l'inizio delle registrazioni del terzo album in studio “Essere umani” che ha visto la luce ad aprile 2019 in occasione dei 20 anni della band a cui è seguito un tour di circa 15 date nel nord Italia.

Nel 2020, in piena pandemia, esce il singolo con relativo video: “Supereroe (un amore in erba)”, con la partecipazione di Alp King, storia d'amore adolescenziale e legalizzazione della cannabis. Attualmente al lavoro del quarto album in studio.

La band è composta da Nazareno “Reno” Maiolo (voce/chitarra), Mirko “Tanaka” Tenace (chitarra/cori), Flavio “Il Manzo” Manzelli (batteria/cori) e Stefano “Ceppa” Cordaro (basso).