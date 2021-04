Appesa per i capelli: acrobazie contro la moda usa e getta

Fast fashion. È il tema a cui è dedicato lo spettacolo “traSh-Il grande peso della moda a piccoli pezzi” di Delia Ceruti, in programma sabato 24 aprile alle 21 al costo di 5 euro sulla piattaforma www.niceplatform.eu nell’ambito della rassegna “Solo in teatro”, diretta e ideata da Caterina Mochi Sismondi e prodotta da Fondazione Cirko Vertigo.

Lo spettacolo verrà diffuso in diretta streaming dal teatro Café Müller di Torino e successivamente sarà visibile on demand, sempre su www.niceplatform.eu. Seguirà l’8 maggio lo spettacolo “Una luce nella selva oscura” di Roberto Zibetti, primo spettacolo della stagione 2021 a essere aperto anche al pubblico in sala presso il teatro Café Müller di Torino. Info sulla piattaforma e su www.cirkovertigo.com.

Su Luna Nuova di venerdì 23 Aprile 2021

