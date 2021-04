Alla Lavanderia a Vapore "Che cosa è successo quest’anno?"

Oggi è la “Giornata internazionale della danza”. Piemonte dal Vivo propone “Che cosa è successo quest’anno?”, una maratona online ideata dalla Lavanderia a Vapore, con Fondazione Egri Bianco Danza e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. Per il 2021 la Casa della Danza di Collegno ha ideato una maratona online dalle 14 alle 18,30 per approfondire i temi, tra teoria e pratica, che ogni giorno artisti e operatori affrontano nella creazione contemporanea. La giornata si conclude alle 21 con il Gala, a cura della Fondazione Egri per la Danza, in una nuova versione digitale aperta a tutti, in diretta streaming dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Il punto di partenza è una domanda molto semplice ma altrettanto efficace: che cosa è successo quest’anno?

La maratona, in diretta sulla pagina Facebook di Lavanderia a Vapore, proverà a rispondere a questo interrogativo, esplorando geometrie diverse: talk, pratiche, video, conversazioni con anche l’interazione del pubblico online, a partire da parole chiave individuate insieme agli artisti e ai progetti che la Lavanderia accoglie. Questo per rilanciare anche sul futuro e sulle traiettorie che la Casa della Danza sta portando avanti quale realtà flessibile, dinamica, aperta, in dialogo costante con la cittadinanza. La moderazione è affidata a Stefania di Paolo, curatrice della piattaforma digitale TalkwithDance con cui la Lavanderia a Vapore ha condiviso la curatela della giornata.

Per partecipare attivamente e condividere i propri pensieri, il pubblico potrà utilizzare l’app mentimeter, collegandosi al seguente link: https://www.menti.com/kwffzhwrnq.

Programma maratona on-line

Ore 14

Che cosa è successo quest’anno?

Introduzione con Silvia Bevilacqua, Stefania Di Paolo, Mara Loro e Antonella Usai

Ore 14,30

Che cosa TI è successo quest’anno?

Video interventi degli artisti Silvia Gribaudi, Salvo Lombardo, Andrea Costanzo Martini, Daniele Ninarello, Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi

Ore 15

Pratica filosofica

con Silvia Bevilacqua - Proposti di Filosofia

Ore 15,50

Che cosa CI è successo quest’anno?

Talk con: Roberto Casarotto - CSC Centro per la Scena Contemporanea

Lorenzo Conti - curatore e autore freelance

Giulio De Leo - Compagnia Menhir

Modera Stefania Di Paolo

Inizio delle pratiche

Ore 16,40

Dance Well Dancers - Libertà

con Elena Cavallo, Emanuele Enria e Gaia Giovine Proietti

Ore 17,10

DAP Dance Agency Project - Cura

con Francesca Cola e Antonella Usai

Ore 17,40

Tra Tavolo della Ricerca Artistica - Bellezza

con Doriana Crema

Ore 18,10

Conclusioni con Mariella Popolla - sociologa

Doriana Crema - artista e coreografa

Matteo Negrin - Piemonte dal Vivo

Modera Stefania Di Paolo

Alle ore 21, sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook di Lavanderia a Vapore, la programmazione riparte con il gala per la “Giornata mondiale della danza”, nell’ambito della stagione Ipuntidanza20/21 organizzato dalla Fondazione Egri per la danza in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

Programma del gala

La Danza in 1 minuto - Associazione Coorpi

“Wasteplanet”, diretto da Susanna della Sala, vincitrice del Premio speciale alla Produzione della VII edizione del contest La danza in 1 minuto

“Anche Meno”, diretto da Valentina Corrado, vincitrice della sezione video 1 minuto di SoloCoreografico 2021.

Ekodance/Palcoscenico Danza/Fondazione Tpe

“Del portar la voce al cor / Farinelli alla corte del re” - coreografie di Paolo Mohovich

Compagnia Zerogrammi

“Elegìa_a small picture on lost things” - coreografia di Stefano Mazzotta

Balletto Teatro di Torino

“Kiss me hard before you go” - coreografia di Jose Reches

Compagnia EgriBiancoDanza

“Apparizione #5” - coreografia di Raphael Bianco