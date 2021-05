Il Narciso di Caravaggio e Achille Bonito Oliva giovedì al Castello

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea da giovedì 6 maggio riapre le porte al pubblico con l’allestimento del “Narciso” di Caravaggio, il celebre capolavoro di Caravaggio proveniente dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In occasione dell’evento saranno presenti l’artista tedesca Anne Imhof, protagonista della personale “Sex” allestita nella Manica Lunga del Castello, e Flaminia Gennari, direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma che presta l'opera. Ospite della giornata il critico d’arte Achille Bonito Oliva, che parlerà con il pubblico presente dell'importanza dei musei oggi.

«Immagina da subito una visita fuori porta in una reggia sabauda immersa nella natura e ricca di opere contemporanee che dialogano con le architetture barocche - dice Alessia Giorda, responsabile tutela e valorizzazione della residenza sabauda - Prenditi del tempo per la visita, in linea con la filosofia dello slow museum, un concetto di museo radicato nel proprio territorio eppure conosciuto in tutto il mondo. Un luogo in cui apprezzare l’arte attraverso il proprio corpo in spazi ampi e con tempi lunghi».

Fino a nuove disposizioni, il Castello di Rivoli sarà aperto al pubblico giovedì dalle 12 alle 19, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 20.

La Collezione Cerruti sarà aperta al pubblico da sabato 5 giugno, con visite riservate agli adulti e ai maggiori di 12 anni accompagnati.

È possibile prenotare già da subito il proprio biglietto per la visita al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, alla Collezione permanente e alle mostre “Anne Imhof. Sex, Espressioni. La proposizione, Dallo studio di William Kentridge” e “Giulio Paolini. ‘Le Chef-d’oeuvre inconnu’”. In considerazione del numero ridotto di posti disponibili, si consiglia la prenotazione sin d’ora. Per poter visitare il Museo durante il week-end è necessario effettuare la prenotazione almeno 24 ore prima. Info e acquisto biglietti www.castellodirivoli.org.

