Il (dis)amore dei Perturbazione

Sarà il gruppo rivolese per eccellenza, quei Perturbazione che nel 2014 portarono un pezzetto di città sul palco del festival di Sanremo, a inaugurare la riapertura del Circolo della Musica (via Rosta 23, Rivoli) dopo l’interminabile chiusura pandemica. Era infatti metà ottobre del 2020 quando riflettori e microfoni si accesero per l’ultima volta sul palco dell’antico macello, e solo adesso è stato possibile riprogrammare un breve calendario di eventi che accompagnerà il pubblico verso l’estate.

Venerdì 14 maggio 2021 Perturbazione e Alessandro Casalis dal vivo. Ingresso 12 euro più prevendita acquistabile su vivaticket.it. Apertura porte alle 19, fine concerto alle 21,30.

Su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021