Stupinigi Sonic Park: la grande musica torna alla Palazzina

Concerti all’orizzonte. Lo Stupinigi Sonic Park non si piega un’altra volta alla pandemia e si prepara a tornare in pista, anche se con una filosofia più adatta ai tempi. È lo Sonic Park “Limited Edition”, in programma in estate alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Ci sono già i primi nomi: Robben Ford and Bill Evans, sul palco mercoledì 14 luglio, Ben Harper domenica 18 luglio...

Su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021