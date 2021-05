Valentina Cervi sulla dura strada della Ginzburg

Tre donne, una storia. Sabato 22 maggio alle 18,30 al teatro Eugenio Fassino di Avigliana (via IV Novembre 19) Valentina Cervi interpreta “La strada che va in città”, primo libro di Natalia Ginzburg, trasposto per il palco con la regia di Iaia Forte. Lo spettacolo è ospitato nell’ambito della stagione teatrale “Scene”, condivisa tra teatro Fassino-Associazione Revejo, “Rivolimusica” e Balletto Teatro di Torino...

Su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021

