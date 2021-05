Il mondo nuovo del Flowers tra esclusive e anteprime

Un cartellone di prim’ordine, che non sembra affatto nato sotto la cattiva stella della pandemia, quello proposto dal Flowers Festival quest’anno. Basta scorre i nomi per restare impressionati e solo dopo una seconda lettura si nota l’inevitabile assenza delle star internazionali. Per il resto, c’è da leccarsi le dita.

Sui palchi, il consueto main stage e il palco più intimo, un dream team di artisti estremamente variegato: Fast Animals & Slow Kids, Willie Peyote, Frah Quintale, Zen Circus, Giovanni Lindo Ferretti, Dardust, Max Gazzè, La Rappresentante di Lista, Vasco Brondi, Subsonica, Lo Stato Sociale, Niccolò Fabi, Negrita, Coma_Cose, Colapescedimartino, Ghemon, e le produzioni speciali Gianpaolo Petrini Big Band & Massimo Lopez, e lo spettacolo “Fuori. Storie dal manicomio di Collegno” Di Lab22...

