Nell’Andalusia di Juan Jimenez con Ugo Dighero e Christian Lavernier

Anche Mulino ad Arte si accinge a lanciare i suoi cartelloni estivi sulle piazze di Piossasco, Orbassano e Cumiana. Primo evento in programma, domenica 30 maggio alle 21 al Mulino di Piossasco (via Riva Po 9) per la rassegna “Live Show Piossasco”, è “Platero y yo” con Ugo Dighero, ormai un amico delle stagioni diretta da Daniele Ronco. Lo spettacolo proposto dal grande attore ligure è tratto dal libro di Juan Ramon Jimenez con le musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco. Alla voce recitante di Dighero si affiancano le note alla chitarra di Christian Lavernier. A quattro mani anche la regia, condivisa dai due artisti...





Su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021