Circo Vertigo, gli allievi in scena si raccontano

È tempo di far vedere ciò di cui si è capaci, per gli allievi dell’Accademia di Fondazione Cirko Vertigo. Mercoledì 2 giugno alle 18 al teatro Le Serre di Grugliasco (via Lanza 31) va in scena “Impromptu”, lo spettacolo di fine anno dei giovani artisti, realizzato sotto la guidati del regista Eric Angelier e dell’assistente alla creazione Daniela Paci. Lo spettacolo sarà aperto al pubblico nel pieno rispetto delle norme anti Covid, biglietti a 10 euro, ridotto 8 euro, più prevendita anche su Vivaticket. Info www.cirkovertigo.com...

