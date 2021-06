La doppia identità di Sleeping Tree

Immaginate di poter avere una doppia identità, come un supereroe o una spia: cosa fareste? E se la stessa domanda fosse rivolta a un musicista, cosa risponderebbe? Quella di The Sleeping Tree, che si esibirà questa sera al Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23, apertura porte 19, fine concerto 21,30), è la storia di una doppia identità musicale, e di una voglia di esprimersi così forte che forse un solo linguaggio non è sufficiente...

Su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova