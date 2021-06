Pacifico tra letteratura e musica

“Un anno che pare sognato”. Questa affermazione, o altre molto simili, sono state il contrappunto di ogni conversazione che riflettesse sulla lunga stagione del Covid, tra 2020 e 2021, tra lockdown e cambi di zona, tra strade deserte e le pareti di casa come unica certezza. Così, come quest’anno incerto, “Un anno che pare sognato” è anche il titolo dello spettacolo che Pacifico porta sul palco del Circolo della Musica di Rivoli di via Rosta 23 giovedì 10 giugno, biglietti 10 euro più prevendita, acquistabile su vivaticket.it, apertura porte ore 19, fine concerto ore 21,30). Non solo un concerto, ma anche brevi monologhi, stralci di letture, parole sparpagliate e tenute insieme, appuntate durante i mesi lunghi e faticosi che hanno condotto fin qui. Parole che sono state di compagnia, che hanno dato forma a pensieri confusi...

