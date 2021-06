Storie di persone e tempi: la prosa di Mulino ad Arte

Storie di mafia, Rino Gaetano e Amleto. Tre temi decisamente diversi tra loro per il fine settimana del Mulino ad Arte, che propone tre spettacoli nelle tre location del suo “cartellone diffuso”: il primo appuntamento è con il “Live Show Orbassano”, venerdì 11 giugno alle 21 al teatro Sandro Pertini (via Mulini 1) con “Ionica”, di e con Alessandro Sesti; il secondo appuntamento è con il “Live Show Cumiana”, sabato 12 giugno alle 21 al parco Villa Venchi con “Chi mi manca sei tu”, con Marco Morandi; si chiude con il “Live Show Piossasco” domenica 13 giugno alle 21 al teatro Il Mulino (via Riva Po 9) con “L’archivio delle anime. Amleto”, con Massimiliano Donato...

Su Luna Nuova di venerdì 11 giugno 2021