Stupinigi Sonic Park, una ‘limited edition’ per palati fini

Sarà anche uno Stupinigi Sonic Park in “Limited Edition”, come dicono gli organizzatori stessi, ma a scorrere l’elenco degli artisti ospiti, non pare proprio. Anzi, anche se meno “international” delle edizioni pre-Covid, pare proprio un cartellone strepitoso, con tanti nomi di forte richiamo, sia “senatori” che novità della musica italiana. Sono Marco Masini, Venerus, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Nek, Emma, Fabrizio Moro, Calibro 35, Robben Ford e Bill Evans, Max Pezzali, Ben Harper, Gigi D’Alessio, Gianna Nannini, Levante, Franco126, Psicologi. Si esibiranno nel Cortile d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi (piazza Principe Amedeo 7, Nichelino) dal 30 giugno al 25 luglio...

Su Luna Nuova di martedì 15 giugno 2021