Interplay: la danza dei giovani artisti alla Lavanderia

Altri due appuntamenti in prima nazionale con “Interplay”, il festival internazionale di danza contemporanea organizzato dall’associazione culturale Mosaico Danza con la direzione artistica Natalìa Casorati, alla Lavanderia A Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51). Venerdì 18 giugno dalle 19,30 Nicolas Grimaldi Capitello propone la “Kurup”, Roy Assaf “Figure No 16”; sabato 19 giugno sempre dalle 19,30 gli ospiti sono Ertza (Spagna) con “Meeting Point”, Lucrezia Gabrieli con “Stretching one’s arms again” (questo in prima regionale) e Giuseppe Muscarello con “4canti” (prima regionale)...

Su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021