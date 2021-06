Rosa, il clown secondo la Bruno

Una donna clown. Già questo basta ad attirate l’attenzione sullo spettacolo “Rosa” della compagnia Teatro C’art Comic Education, in programma sabato 19 giugno alle 20,45 al parco Robinson di Almese (via Caselette angolo via Rivera) per la rassegna “Camaleontika-Esilio” organizzata da Mov e Fabula Rasa con direzione artistica a cura di Beppe Gromi...

Su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021