Sul filo del circo speranze, risate e provocazioni civili

Il 20° festival internazionale “Sul filo del circo” organizzato da Circo Vertigo, in questo virulento 2021 sarà declinato per dare visibilità alle eccellenze femminili del circo contemporaneo. Dal 2 al 10 luglio al parco culturale Le Serre (va Lanza 31), torna l’appuntamento con “Sul filo del circo”, la principale manifestazione nazionale di circo contemporaneo per storicità e qualità degli spettacoli proposti. Undici le compagnie ospiti, tra cui gli allievi del secondo anno dell’Accademia professionale di Fondazione Cirko Vertigo, organizzatrice del festival, con artisti provenienti da Italia, Portogallo, Francia, Svizzera, Spagna, Croazia, Germania, Regno Unito, Grecia, Albania, Polonia, Israele, Colombia, Messico e Argentina...

Su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2021