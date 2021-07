La valle si riempie di musica con il Due Laghi Jazz Festival

Il “Due laghi jazz festival” raggiunge il traguardo della 28ª Edizione e per il secondo anno consecutivo, si ripropone nel mese di luglio, scelta utile a meglio integrarsi nella rete piemontese del jazz e agevolarne lo svolgimento. I concerti si svolgeranno in piazza Conte Rosso ad Avigliana e nei comuni aderenti al circuito del festival: Almese, Condove e Rubiana. Il Festival 2021 riprende gli eventi collaterali, gli “Aperitivi in jazz” e le jam session notturne negli incantevoli spazi del Giardino delle Donne ad Avigliana e di Villa Tabusso a Rubiana...

Su Luna Nuova di martedì 6 luglio 2021