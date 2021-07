Il festival Collisioni trasloca ad Alba per Covid

La contingente situazione pandemica ha certamente cambiato i piani di molti organizzatori e promoter di concerti ovunque, costringendo tutti, dopo le forzate chiusure a reinventare le modalità, le location ed anche i calendari degli eventi. In un contesto simile, fatto di misure di sicurezza più restrittive e capienze ridotte, la creatività tipicamente italiana, come spesso è accaduto, ha fatto di necessità virtù, dando vita ad un’ estate musicale ricca di idee e opportunità, come la proposta di Collisioni che per i motivi già elencati ha cambiato location dall’ormai storico piazzale Colbert di Barolo ospitante i grandi nomi nazionali e internazionali (Placebo, Depeche Mode, Jamiroquai, Neil Young, Deep Purple, Sting, Mark Knopfler, per citarne alcuni) passando ad Alba in piazza Medford, più gestibile per quanto riguarda la sicurezza, senza diminuire il pregio della proposta artistica.

Gli sforzi organizzativi messi in campo non sono certo inferiori alle edizioni precedenti e il risultato lo si trova nel calendario tutt’altro che scontato e le proposte sono interessantissime. Il calendario degli eventi porterà poi mercoledì 14 lo show di Zucchero Sugar Fornaciari e il suo “Inacustico Doc & More”, il tour del nuovo album di inediti “Doc” e una selezione di grandi successi riarrangiati in versione acustica. Venerdì16 luglio sarà la serata imperdibile dell’astigiano Paolo Conte, con il tour che celebra i cinquant’anni di “Azzurro”, il brano che venne reso celebre dall’interpretazione di Celentano dando così anche la meritata notorietà a chi lo scrisse, il grande chansonnier nostrano.

Nei giorni a seguire si tornerà anche alla formula concerti e speech (chiacchierate con gli artisti), infatti sabato 17 ci sarà una scaletta più lunga e variegata con: Sangiovanni, Massimo Pericolo, Madame, Ernia, Ariete e Rkomi, si inizia dal pomeriggio.

Come evento di chiusura troveremo il concerto della bravissima Fiorella Mannoia alla prima data del tour, domenica 18 luglio, con il suo nuovo album “Padroni di niente”. Le idee non mancano al festival agrirock e la qualità non è da meno, come da programma alcuni eventi se non lo sono già, vanno verso un sold out annunciato. Buon ascolto.

