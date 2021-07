Al Due laghi jazz arrivano i big: la star è Villéger

Il “Due laghi jazz festival” entra nel vivo della sua 28ª edizione con i tre concerti in programma ad Avigliana in piazza Conte Rosso da giovedì 22 luglio alle 21,30. Si parte con il Franco Piana-Stefania Tallini Duo. Si prosegue venerdì 23 luglio sempre alle 21,30 con la star internazionale del festival di quest’anno: André Villéger-Ramona Horvath Quartet. L’avventura musicale del main stage si conclude sabato 24 luglio ancora alle 21,30 con il trio Moroni-Marsico-Minetto impegnato nel concerto “More of les”. In caso di maltempo i concerti Aviglianesi del 22, 23 e 24 luglio si svolgeranno presso l’auditorium Eugenio Fassino-La Fabrica Via IV Novembre 19, Avigliana e l’ingresso sarà limitato ai soli posti disponibili tenuto conto di quanto previsto dalle norme anticontagio Covid-19 in vigore alla data del concerto...

Su Luna Nuova di martedì 20 luglio 2021