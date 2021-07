C’è Einaudi, il pianista nel bosco

Borgate da Vivo porta in alta valle Ludovico Einaudi, mercoledì 21 luglio alle 14 in località Chesal al Melezet, Bardonecchia. Ha camminato molto “Seven days walking” di Ludovico Einaudi, dalle passeggiate invernali tra le montagne in cui il disco è nato ai tour intorno al mondo del 2019, fino alle geografie umane dei film premi oscar “Nomadland” e “The Father”. Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare insieme a lui...

Su Luna Nuova di martedì 20 luglio 2021