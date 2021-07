Nel bosco con Orlando Manfredi

Scenario Montagna domenica 1° agosto dalle 16 a Sauze D’Oulx propone “Music in the street”, un concerto a cielo aperto diffuso per il paese. Fino a sera grandi e piccini potranno divertirsi a girare per le vie di Sauze alla scoperta degli scorci più suggestivi, sulle note di tre ensemble musicali di diversi generi e sonorità. Gli artisti che si esibiscono in "Music in the street" di Scenario Montagna sono: Vins, The Rocket Men e Li Barmenk. Evento gratuito...

Su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021