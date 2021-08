Anna Mazzamauro e Debora Villa: l’estate con le regine delle risata

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Un agosto nel segno della risata al femminile, quello che attende la valle nelle prossime settimane. Gli appuntamenti in programma prevedono teatro, concerti, passeggiate culturali, poesia e circo contemporaneo. Proposte per tutti i gusti, una offerta culturale e di svago "intelligente" che potrà accontentare chi resta a casa e chi viene a fare le vacanze nella valle della Sacra di S.Michele.

Tra le molte proposte da citare Ugo Dighero e Daniele Ronco che per Borgate dal Vivo giovedì 5 agosto alle 21 al Monastero di Rivalta (via Balegno 2A) portano il loro “Un pianeta ci vuole”, allestito da Mulino ad Arte.

Il poeta metropolitano Guido Catalano venerdì 6 agosto alle 21 porta al Jardin d’la Tourdi Oulx (piazza Adelmo Masino) il suo “Guido Catalano’s Favoloso Vivo Tour”.

Sabato 7 agosto alle 21,30 la rassegna “Un Castello di Eventi. Innamorati di Susa” ospita la grande attrice Anna Mazzamauro, al Castello con il suo nuovo spettacolo: “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”, un viaggio attraverso i ricordi della Signorina Silvani e del Ragionier Fantozzi, intrecciati con le emozioni dei loro indimenticabili interpreti.

Sempre sabato per la rassegna “Camaleontika” al parco Robinson di Almese (via Caselette angolo via Rivera) arriva l’“Agrodolce” di Claudio Batta, che tratta con ironia e intelligenza il tema degli sprechi alimentari.

Domenica 8 agosto alle 21 tocca ad uno degli eventi clou dell’astate valsusina: al parco Alveare Verde di Avigliana (corso Laghi 100) arriva la fantastica Debora Villa in “Venti di risate”: venti gli anni di carriera che Debora Villa festeggia salendo sul palco con gli sketch che l’hanno resa famosa e amata tra il pubblico.

Scenario Montagna porta il circo contemporaneo in quota con “Peter Pan e le creature fantastiche” della compagnia Les Farfadais, in scena mercoledì 18 agosto alle 21 a Sauze d’Oulx (zona del Pin Court) e giovedì 19 agosto alle 21 a Bardonecchia (Tur d’Amun).

L'eccellenza indiscussa di Paolo Fresu (tromba, flicorno) e Daniele di Bonaventura (bandoneon) arriva a Sauze di Cesana per la rassegna “Estate 2021”, martedì 24 agosto alle 21 in piazza del Municipio-via Principale 2. Fresu & Di Bonaventura dialogheranno in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dalle atmosfere mediterranee.

Borgate dal Vivo riserva un cartellone speciale all’arena di Borgata 8 Dicembre di Venaus, dove giovedì 26 agosto alle 21 arrivano Paolo Hendel e Bandakadabra in “Ed io non scenderò più”, tratto da “Il barone rampante” di Italo Calvino.

Venerdì 27 agosto alle 21 a Venaus c'è invece Federico Buffa porta la sua “Italia mundial”, il racconto delle imprese sportive è storia personale, stralci di vita, ricordi e storia contemporanea, un emozionante momento da rivivere collettivamente.

Infine, da sabato 7 a giovedì 22 agosto alla pinacoteca comunale Francesco Tabusso di Rubiana (piazza Roma 11) si tiene la mostra “Corrispondenze dipinte”, doppia personale dei pittori Kurt Mair e Vinico Perugia.

Tutti i dettagli su biglietti, modalità di accesso ed elenco completo degli appuntamenti tra spettacolo e cultura proposti dalla valle e della cintura, nelle pagine del numero di Luna Nuova in edicola da martedì 3 agosto.

