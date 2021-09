Danza, il cigno non morirà mai

Con il progetto “Swans never die/Open Lav”, sabato 25 settembre dalle 10 alle 19 la Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51) apre le sue porte alle scuole di danza e agli artisti per una giornata immersiva di riflessione teorica, laboratori di composizione coreografica e visioni artistiche, una iniziativa organizzata nell’ambito di “Danzare la memoria, ripensare la storia”.

Gli appuntamenti per il pubblico prevedono dalle 17,15 in teatro (biglietteria online oppure direttamente in teatro il giorno stesso, biglietto unico a 5 euro per entrambi gli spettacoli): “Swaën”, coreografia e danza di Camilla Monga, musica Filippo Vignato ed Emanuele Maniscalco, produzione Van, coproduzione Operaestate Festival Veneto e Centro per la Scena Contemporana Csc, Festival Bolzano Danza. A seguire “Open drift”, coreografia di Philippe Kratz, performer Antonio Tafuni e Nagga Baldina, musica originale Borderline Order, su commissione del Festival Operaestate di Bassano del Grappa nell’ambito di “Swans never die”...

Su Luna Nuova di venerdì 24 settembre 2021