Al Circolo di Rivoli è tutta un’altra musica

È tempo di tornare a “sentire” la musica dal vivo. Quella del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) che si accinge a lanciare la stagione 2021-22, con calendario diviso in due parti: da ottobre a dicembre 2021 e dal gennaio in poi. «Il Circolo della Musica torna a suonare e lo fa con una programmazione tostissima, all’insegna della musica internazionale e dei progetti speciali - dicono gli organizzatori - Nomi di punta della scena contemporanea italiana si alternano a guru del mondo musicale Uk, statunitense e berlinese»...

Su Luna Nuova di martedì 28 settembre 2021