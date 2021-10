Iaia Forte, gli egizi e la villa romana

I miti dell’antico Egitto arrivano alla Villa Romana di Almese (raggiungibile da via Tetti Montabone): la rassegna “Borgate dal vivo” domenica 3 ottobre alle 18 ospita Iaia Forte che legge “Storie dall’antico Egitto”, progetto realizzato in collaborazione con il Museo Egizio di Torino. Sonorizzazioni di Eleonora Savini. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al teatro Magnetto di via Avigliana 17. Biglietti 5 euro con prevendita vivaticket.it info www.borgatedalvivo.it o info@borgatedalvivo.it...

Su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021