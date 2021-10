"La notte è il mio giorno preferito": Annamaria Ajmone alla Lavanderia a Vapore

Torinodanza sbarca alla Lavanderia a Vapore (corso Pastrengo 51) con Annamaria Ajmone che porta al debutto in prima nazionale il suo “La notte è il mio giorno preferito”, sabato 2 ottobre alle 20,45. Premio Danza&Danza 2015 come miglior interprete emergente contemporaneo e artista associata di Triennale Milano Teatro fino al 2024, Ajmone è coreografa e danzatrice fra le più apprezzate e sensibili della scena italiana. “La notte è il mio giorno preferito” prende spunto dalla pratica del tracciamento degli animali delineata dal filosofo francese Baptiste Morizot nel suo recente saggio “Sulla pista animale”. Ideato insieme a Stella Succi, lo spettacolo si avvale di set, styling e immagini di Natália Trejbalová, direzione tecnica e luci di Giulia Pastore, costume di Jules Goldsmith e musiche di Flora Yin Wong. Biglietti 20 euro, ridotti 17 euro, under 35 12 euro, under 14 5 euro. Info@torinodanzafestival.it o 011/ 5169555...

Su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021