Quel che resta dell’umanità isolata

La rassegna teatrale “Live show” organizzata dalla compagnia Mulino ad Arte, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, venerdì 8 ottobre alle 21 porta al teatro Sandro Pertini di Orbassano (via Mulini 1) lo spettacolo “Resti umani” di Lia Tomatis, in scena con la compagnia Onda Larsen...

Su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021